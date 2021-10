En Nouvelle-Zélande, la ville de Christchurch se sépare de son sorcier

Le sorcier était pourtant actif et reconnu dans la ville. Il attirait de nombreux touristes et s’engageait dans des luttes pour que « l’âme de la ville ne soit pas attaquée » comme le rapporte l’AFP. Ian Brackenbury Channelle était aussi sollicité lors de grands matchs de rugby pour qu’il jette des sorts et influence les résultats des rencontres. Pour l’adjointe au sein du conseil municipal de la ville, Lynn McClelland, cette fin de contrat a été difficile. « Le conseil lui est reconnaissant pour sa contribution précieuse et spéciale à la vie culturelle de notre ville, et il fera à jamais partie de notre histoire » ajoute-t-elle.

Cette fin de contrat a été justifiée par le décalage entre la magie et l’image de la ville, l’une des plus grandes de l’île. L’adjointe explique que les prochains programmes « refléteront de plus en plus nos diverses communautés et mettront en valeur une ville dynamique, diverse et moderne ».

Une longue relation avec le conseil municipal

Ian Brackenbury Channelle est un ancien aviateur de la Royal air Force, arrivé à Christchurch en 1974. L’homme a commencé à prendre la parole en public et est ainsi devenu populaire auprès des habitants. C’est après un sort qui n’a pas eu l’effet attendu, lancé lors d’un match de rugby, le sorcier a menacé de partir. Finalement, le conseil municipal lui a demandé de rester. En 1990, Ian Brackenbury Channelle a été nommé officiellement « Magicien de Nouvelle-Zélande » par le Premier ministre Mike Moore. Huit ans plus tard, le sorcier a commencé à percevoir 16.000 dollars néo-zélandais (9.745 euros) par an par le conseil municipal pour ses fonctions de sorcier.

La fin de son contrat a irrité le magicien qui a déclaré à la presse à propos du conseil municipal : « C’est une bande de bureaucrates qui n’ont aucune imagination ».