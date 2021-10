Il retrouve une bouteille jetée à la mer par sa maman décédée d’un cancer

24 ans après avoir été jetés à la mer, une bouteille et le message qu’elle contenait ont été retrouvés sur une plage isolée d’Écosse. L’homme à l’origine de la découverte, Rex Winter, a alors voulu retrouver l’auteur de la lettre. Il a posté un long message sur les réseaux sociaux expliquant sa trouvaille : « Cet été, mes enfants ont trouvé un message dans une bouteille échouée sur une plage isolée d’Écosse. Elle avait l’air vieille et le message à l’intérieur semble avoir été écrit par un enfant. Il vient d’une personne nommée ‘Alex’ qui a laissé une adresse à Hindely. Il n’y a pas d’autre information. »

Un message écrit par sa maman décédée d’un cancer

Magie des réseaux sociaux : Alex Melling, qui vit toujours à Hindley mais à une autre adresse, a vu passer un message sur le groupe Facebook local. Dans ce message, un habitant expliquait avoir reçu cet étrange message. En reconnaissant son ancienne adresse et son prénom, il a évidemment été très surpris : « Je ne pouvais pas le croire ! » Et après 24 ans, le message dans la bouteille a une valeur sentimentale encore plus importante puisqu’il a été écrit par la mère d’Alex Melling, décédée d’un cancer alors qu’il avait 17 ans. La bouteille avait été jetée à l’eau en 1997, quand il avait six ans.

« J’ai un vague souvenir de cet événement. Mais je ne sais plus où nous étions à ce moment-là. Lire le mot de ma maman était vraiment touchant. Mon frère Daniel était très excité et ma grand-mère très émue. Je vais garder cette bouteille pour toujours », a expliqué le Britannique.