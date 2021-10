À la télé ce soir: la «vraie» réunification à «Koh-Lanta» et «Les pouvoirs extraordinaires du corps humain»

Au fil des jours qui passent, l'énergie se fait de plus en plus rare chez les aventuriers privés de nourriture. Rouges et Jaunes sont désormais forcés de cohabiter, et cette soirée s'annonce pleine de surprises et de rebondissements, avec à son terme le premier et attendu conseil de la Réunification.

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain », 21h10 sur France 2

L'arthrose touche dix millions de Français, dès l'âge de 40-45 ans. L'ostéoporose concerne quant à elle trois millions de personnes. Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte de toutes les techniques pour soulager les problèmes du squelette. De Paris à Brest, en passant par Mérignac ou Tours, ils apprennent comment fonctionnent ces pathologies.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’homme qui tua Liberty Valance », à 21h15 sur C8 - Quatre étoiles

Lee Marvin vole pratiquement la vedette à James Stewart et John Wayne dans cet avant-dernier western de John Ford qui est aujourd’hui considéré comme l’un de ses meilleurs, en fait celui qui a sans doute le mieux vieilli. Contrairement aux « Deux cavaliers », œuvre assez terne mais en couleurs réalisée un an plus tôt, l’auteur était revenu au noir et blanc. Le plus amusant reste que le titre fut boudé de l’autre côté de l’Atlantique alors qu’il fut adulé en France.

« Source Code », à 21h20 sur Club RTL - Quatre étoiles

Superbement construit, ce récit mené à un train d’enfer tient solidement les rails jusqu’au dernier rebondissement. Par l’auteur de « Moon », une réussite rare dans le genre thriller d’ambiance aux accents fantastiques, avec en tête d’affiche l’excellent Jake Gyllenhaal.

« Kiss & Kill », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

La très jolie Katherine Heigl mobilise l’écran avec une belle énergie aux côtés d’un Ashton Kutcher toujours aussi décoratif et du revenant Tom Selleck qui singe de manière savoureuse le Robert De Niro de « Mes beaux-parents et moi ». Tout ça fait beaucoup de déjà-vu, mais l’amalgame tenant… la gamme sans vraie fausse note, on est en droit de savourer.

« Le collectionneur », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Quatre ans avant « Le masque de l’araignée » de Lee Tamahori, la première apparition déjà réussie du profileur Alex Cross sous les traits de Morgan Freeman.

« Un voisin trop parfait », à 23h35 sur AB3 - Une étoile

Mise en scène par l’auteur de « Daylight », « xXx » et « Alex Cross », cette énième variante de « Fatal Attraction » a aussi été coproduite par la toujours très séduisante Jennifer Lopez dans un rôle forcément moulé sur mesure. Vraiment rien de nouveau dans un créneau tellement encombré que les poncifs débordent par fleuves entiers. Il y a néanmoins une scène à sauver : celle de la mort aussi lourde que brutale du vilain don Juan en herbe, incarné par le viril mannequin Ryan Guzman.