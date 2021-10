Deux enfants de ténors politiques belges révèlent leur relation amoureuse

Leurs parents ne sont pas vraiment les meilleurs amis du monde, mais cela ne les a pas empêché leurs enfants de finir ensemble. Ce lundi, Het Laatste Nieuws a révélé que Jean-Jacques De Gucht, fils de l’ancien ministre des Affaires étrangers Karel De Gucht, et Charlotte Verhofstadt, fille de Guy Verhofstadt, étaient désormais en couple. En témoigne une photo publiée sur Instagram où les deux déclarent « Oui, nous », avec un cœur, et s’embrassent.

Il y a 17 ans, le clash De Gucht-Verhofstadt

L’un comme l’autre ont donc grandi dans des familles liées à l’OpenVLD, via leurs pères, et ils sont restés attachés au parti. Dans le cas de Charlotte Verhofstadt, 31 ans, elle est aujourd’hui assistante de la députée européenne Hilde Vautmans, elle aussi libérale flamande. « Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé sur des dossiers concernant les droits de l’enfant et l’exploitation des enfants, entre autres, et j’ai donc eu des contacts réguliers avec les personnes de Child Focus », confiait-elle à De Morgen en 2019. En 2018, elle s’était mariée avec un chercheur de la VUB, Florian Lang, avec une grande fête à Monte Santa Maria Tiberina, en Ombrie, là où l’ancien Premier ministre belge détient une propriété viticole.

Quant à Jean-Jacques De Gucht, 37 ans, il est échevin à Alost et surtout député OpenVLD. Il a deux enfants issus d’un précédent mariage avec Charlotte Mathias, dont il s’est séparé en 2017. Ce qui est paradoxal aujourd’hui, c’est que son père est connu pour s’être opposé à Guy Verhofstadt en 2004 en voulant rendre la loi plus stricte sur le vote des étrangers aux communales, ce qui in fine a provoqué son départ de la présidence du parti. Le clash est depuis entré dans les annales de l’histoire.