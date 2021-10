Menteur vendeur

Donald Trump continue à faire beaucoup parler de lui aux États-Unis mais essentiellement à travers ce que d’autres publient à son propos. Ainsi, « I’ll take your questions now », le livre que Stephanie Ghrisham, ancienne très proche de l’ex-président (attachée de presse du candidat, porte-parole de la Maison-Blanche, cheffe de cabinet et directrice de la communication de Melania), fait-il couler beaucoup d’encre et de salive. Cette quadragénaire active, regrettant aujourd’hui d’avoir misé sur un cheval fou, confirme que Trump trompait son épouse....