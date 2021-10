L’ortie: une reine

L’ortie est l’une des plantes sauvages les plus récoltées. Ses bienfaits sont nombreux malgré sa piquante réputation. Elle contient, par exemple, trois fois plus de fer que les épinards et est riche en vitamines A et C, en potassium, magnésium et calcium. L’ortie est dès lors utilisée pour soulager toutes une série de maux : l’arthrite, les rhumatismes, l’acné, les problèmes de prostate, la chute de cheveux…

En potage, en jus, en tisane, elle ne présente pas de risques mais son utilisation est toutefois déconseillée en cas de problèmes...