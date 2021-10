Ces plantes sauvages comestibles

Les «balades sauvages» permettent de découvrir et reconnaître les plantes comestibles. - AN

Manger les plantes de nos jardins ou récoltées lors d’une balade en forêt, c’est une tendance de consommation qui se veut plus proche de la nature, plus respectueuse de l’environnement et, surtout, totalement gratuite ! Un retour aux sources et aux fondamentaux qui s’exprime davantage depuis la crise sanitaire : « Le confinement a ramené les gens vers le jardin, les bois et la nature. Cela a permis de rappeler les besoins vitaux », nous indique Lionel Raway, coordinateur de l’asbl « Cuisine sauvage ». Mais beaucoup n’osent pas se lancer dans l’...