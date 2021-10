Choc en Espagne: une écrivaine à succès est en réalité… trois hommes

Vendredi dernier, l’Espagne célébrait la remise du prix Planeta, équivalent du prix Goncourt français. Et cette année, c’est l’autrice Carmen Mola qui a remporté la mise grâce à son roman « La Bestia », une intrigue policière pendant une épidémie de choléra à Madrid en 1834, au tout début de la première guerre carliste. Sauf qu’au moment de monter sur scène, ce n’est pas une femme qui apparaît mais trois hommes. En réalité, Carmen Mola n’est qu’un pseudonyme pour ces trois personnes différentes : Jorge Díaz, Agustín Martínez et Antonio Mercero.

Jusque-là, le public ne savait d’ailleurs que peu de choses de Carmen Mola. Apparue comme par magie dans le paysage littéraire en 2018, elle a eu un succès fulgurant. Quelques détails ont été donnés sur elle. Elle aurait été proche de la cinquantaine, mère de trois enfants et professeure de mathématiques. En fait, tout était faux. « Derrière le nom de Carmen Mola, il n’y a pas, comme dans tous les mensonges que nous avons racontés, une enseignante de lycée, mais trois écrivains, trois scénaristes et trois amis […], qui un jour, il y a quatre ans, ont eu l’idée folle de combiner leurs talents pour écrire une histoire ensemble », a déclaré Jorge Díaz.

Ainsi tombe l’un des secrets « les mieux gardés de la littérature espagnole ». Pourquoi avoir opté pour un pseudonyme féminin, ce qui a suscité des critiques de certaines féministes ? « Ce n’était pas intentionnel, nous aurions pu l’appeler R2D2 », assure Jorge Díaz. « Je ne sais pas si le pseudonyme féminin se vend plus que le pseudo masculin, je n'en ai pas la moindre idée, mais il ne me semble pas », ajoute Mercero à El País. « On ne s’est pas caché derrière une femme mais derrière un nom ».