L’énigme sans fin du Zodiaque

La seule image du « Zodiac killer » remonte à l’année 1969 : un vieux portrait-robot crayonné selon les souvenirs d’un témoin sur lequel l’homme porte des lunettes en forme de trapèze, tandis que son front est creusé de plusieurs sillons qui seraient des cicatrices plus que des rides. Depuis cinquante ans, l’identité du tueur en série fascine le grand public et fatigue le FBI, qui continue malgré tout de plancher sur l’affaire. D’innombrables enquêteurs amateurs secondent le Federal Bureau of Investigation : sur la Toile, c’est une communauté de… 50.000 personnes qui s’...