Du changement sur le podium des radios belges les plus écoutées

Ce mardi 19 octobre, le Centre d’information des médias (CIM) a publié le résultat de sa nouvelle enquête sur les audiences des radios belges, et il y a du changement. Pas à la première place, où Nostalgie mène toujours en pole position sans discontinuer depuis fin 2019 (avec aujourd’hui 14,4% de parts de marché), mais dans les places qui suivent.

De mars à juin 2021, le reste du podium était constitué de Vivacité à la deuxième place et de Radio Contact à la troisième. Désormais, pour la période de mai à août 2021, c’est Radio Contact qui est passé devant mais d’une courte tête : 14% de parts de marchés contre 13,9% pour son concurrent de la RTBF. Suivent Bel RTL (13%) et Classic 21 (10,9%), comme lors du quadrimestre précédent. Si on additionne toutes les radios de la RTBF (dont La Première qui est sixième du classement, Tipik qui est neuvième et Musiq'3 qui est dixième), la radio publique cumule 34,7% des parts de marché. NRJ arrive septième et Fun Radio huitième.

Quant au nord du pays, c’est toujours la Radio 2 de la VRT qui est toute-puissante, avec 29,1%, loin devant ses principaux concurrents : Qmusic (13,2%) et Joe (10%).