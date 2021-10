Hugo Clément appelle à sauver Marius, un chat bloqué dans un immeuble

Ce lundi, le journaliste Hugo Clément s’est mobilisé pour soutenir une habitante en détresse à Dieppe, en Normandie, ou plutôt son chat. « Il faut aider Martine à sauver son chat Marius. Son animal adoré est coincé dans son appartement depuis le 12 octobre. Suite à l’effondrement de l’immeuble voisin, l’appartement de Martine est interdit d’accès, car la structure est trop fragilisée selon les experts. [...] Si personne n’aide Marius, il va mourir de faim et de soif », déclare-t-il tout en demandant aux autorités d’agir et en relayant l’image de cette femme, se tenant devant son immeuble avec une pancarte pour que son chat soit aidé.

Peu après l’intervention d’Hugo Clément, les pompiers ont fait une première intervention et déposé « une cage piège et de la nourriture dans l’appartement » via la fenêtre. Sans succès. Ce mardi, autre tentative et nouvel échec. Ils vont désormais tenter de détecter la présence ou pas du chat via un dispositif dans l'immeuble situé en face. Il est par contre exclu d’entrer, le bâtiment étant très instable. « Espérons que Marius soit toujours vivant », déclare Hugo Clément.