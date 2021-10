«Kaamelott» bat un record du monde tenu par «Avengers Endgame»

L’acteur et réalisateur Alexandre Astier, à l’origine de la série « Kaamelott », peut être fier. Sa création vient de décrocher un record du monde, et cela grâce à un fan inconditionnel, Arnaud Klein. Ce dernier a tellement vu au cinéma le dernier film de « Kaamelott », sorti cette année, qu’il a donné à ce dernier une inscription au livre Guinness des records.

En tout et pour tout, Arnaud Klein a vu le long-métrage 204 fois. « Kaamelott rentre officiellement dans le livre des records, détrônant Avengers Endgame! Merci encore à tous pour votre soutien, je n'y serais pas arrivé sans vous », écrit-il sur Twitter. « Le cadre arrivera dans trois semaines à peu près. Hâte de faire la photo avec ». Mais Arnaud Klein compte bien ne pas s’arrêter là. « Le Blu-ray sort le 24 novembre et j'ai hâte de pouvoir le voir avec les commentaires du réalisateur et surtout les bonus associés », a-t-il confié à Allociné.