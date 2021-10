Une épée datant des croisades retrouvée par un plongeur en Israël (vidéo)

Shlomi Katzin a dû être surpris après son petit plongeon au large d’une plage de Haïfa, la Carmel Beach, dans le nord d’Israël. Equipé de palmes et d’une caméra GoPro sur la tête, cet habitant d’Atlit, ville située non loin de là, a parcouru le fond sous-marin jusqu’à tomber… sur une épée. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’est ensuite avéré qu’elle avait 900 ans. Autrement dit, elle date des premières croisades chrétiennes dans la région.

L’arme pèse environ 1,8 g, mesure 1,2 m de long et est aujourd’hui recouverte de coquillages. Elle a été immédiatement confiée à des archéologues. “Une découverte extrêmement rare”, se réjouit Jacob Sharvit, directeur de l’unité d’archéologie maritime auprès des autorités israéliennes. Certes, ce n’est pas la première épée retrouvée dans le coin, mais celle-ci est particulièrement bien conservée grâce à la température assez stable de l’eau. Il est très probable qu’elle ait appartenu à un croisé venu se battre sur la côte.

Shlomi Katzin a cela dit eu beaucoup de chance. Depuis que ce genre d’objet se trouve là, le sable a eu le temps de tout recouvrir. Ce n’est qu’avec les courants qui balaient le fond marin que l’épée a pu à nouveau revoir la lumière du jour. Elle sera nettoyée, examinée puis exposée dans un musée.