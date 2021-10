Poutine juge une journaliste «trop jolie» pour le comprendre: elle devient la cible du sexisme de la presse russe

Il y a une semaine Vladimir Poutine était présent au grand forum russe de l’énergie et a été interrogé par la journaliste américaine Hadley Gamble, correspondante pour la chaîne CNBC à Abou Dhabi. Alors que celle-ci lui demande quelle est son analyse de l’envol des prix de l’énergie, le président russe lâche une remarque sexiste, estimant que son interlocutrice est « trop jolie » pour comprendre. « C’est une jolie femme mais je lui dis une chose et elle me répond immédiatement le contraire comme si elle n’avait pas entendu ce que je venais de lui dire », a-t-il déclaré devant elle tout en souriant. Depuis, l’incident a été très commenté outre-Atlantique, les médias américains reprochant le sexisme de Poutine. Action, réaction : la presse russe, souvent sur la même longueur d’onde que le président, ne cesse d’attaquer Hadley Gamble avec d’autres critiques sexistes à son encontre.

Quand les médias russes se déchaînent

A la télévision russe, les commentateurs ont longuement commenté non pas les propos de Poutine mais le comportement et les habits de Hadley Gamble. Pour certains, elle aurait porté une robe trop serrée et elle ne portait pas de collants, ce qui aurait mis ses jambes un peu trop en valeur à leur goût. Un affront manifestement bien plus grave selon eux que le comportement de Vladimir Poutine. Ils ont même critiqué les moments où la journaliste passait sa main dans ses cheveux.