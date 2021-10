D’Ieteren se met au vélo

Déjà impliqué dans le secteur de la mobilité partagé avec Poppy dans les villes de Bruxelles et d’Anvers, D’Ieteren développe sa division « vélo » créée il y a quelques mois en faisant l’acquisition de Goodbikes. Le but est de développer une chaîne, essentiellement spécialisée dans les deux-roues électriques, qui s’implantera dans les grandes villes du pays, afin d’attirer une nouvelle clientèle professionnelle. Ce premier magasin (plus de 3.000 m2) va s’installer début 2022 dans les locaux de D’Ieteren, rue Américaine, à Ixelles.

