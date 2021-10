Bientôt deux parcs nationaux en Wallonie

Quand on entend « parc national », on pense au Yellowstone, aux États-Unis, au Serengeti, en Tanzanie, ou aux Écrins, en France. Nettement moins aux Hoge Kempen. Le parc national de Haute Campine est pourtant le seul en Belgique, niché dans le Limbourg. Voilà une réserve naturelle où plus de 12.000 hectares de forêts de pins et de landes de bruyères sont gérés et protégés. L’endroit est ouvert aux promeneurs, avec des dizaines de kilomètres de sentiers aménagés. Résultat ? Un écotourisme dopé ! Avec un budget de 87 millions d’euros investis en une dizaine d’années, le...