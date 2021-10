RTBF: voici qui pourrait remplacer Julie Morelle

Depuis trois mois, Véronique Barbier et Laurent Mathieu se relayaient pour combler le manque laissé par Julie Morelle, partie du JT de la RTBF et qui anime aujourd’hui le magazine d’information Déclic. Toujours aucun nom n’a été officiellement annoncé pour la remplacer, mais le suspense pourrait bien se conclure, à en croire des informations de la DH. Le quotidien donne deux noms qui seraient fortement pressentis à l’heure actuelle pour prendre l’ancienne poste de Julie Morelle.

La deuxième est plus connue pour ses participations aux émissions radio. Son nom : Mariam Alard, qui a travaillé à la fois sur VivaCité et La Première. Elle aussi connaît bien les bureaux de la RTBF puisqu’elle y travaille depuis six ans et demi comme journaliste, que ce soit pour l’émission « Les Belges du Bout du Monde » ou pour la présentation des journaux parlés. Elle est aujourd’hui en charge d’une partie des réseaux sociaux de RTBF Info.