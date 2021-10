Le journaliste Laurent Henrard (RTBF) en béquilles pour plusieurs semaines (photo)

Ce mercredi, le journaliste Laurent Henrard a publié une photo de lui qui augure quelques semaines d’absence. L’ancien présentateur de Vews apparaît en effet à l’hôpital Delta en béquilles à côté dans une des chambres du bâtiment. « Je ne saurai plus danser pendant quelques semaines… à moins que je m’en sorte avec mes béquilles!! Allez, on garde le sourire et en avant », déclare-t-il sur Instagram.

Il préfère donc en rire, déclarant par ailleurs dans sa story que ses béquilles seront ses « deux nouvelles amies pour les prochaines semaines ». Comme le précise Ciné Télé Revue, le journaliste a subi une opération au niveau du ménisque. Il avait déjà été opéré du genou gauche auparavant. Sa collègue Ophélie Fontana, présentatrice du 13h de la Une, lui a déjà souhaité un « bon rétablissement ».