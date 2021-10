Dans un livre aussi dense qu’une garde-robe qui déborde, Martine Magnin et Mathilde de Jamblinne nous parlent chiffons avec passion. Extraits.

CULOTTE, CALEÇON, SHORT BOXER, SLIP

Les historiens datent de 1510 l’apparition du mot « culotte ». Il désignait un vêtement masculin couvrant le bas du corps, de la ceinture aux genoux.

La langue française est quelquefois formidable : la révolution a connu les sans-culottes, aujourd’hui on traite de culottés les personnages effrontés et sans manières, alors que le port de la culotte rassure les âmes fragiles et respecte les convenances, sauf si c’est la...