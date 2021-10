Sorties de la semaine

Un monde - Trois étoiles

Attention, coup de cœur ! Le premier long-métrage de la Belge Laura Wandel débarque sur nos écrans avec la passion des débutants, mais la force des grands. On y suit Nora, qui arrive à contrecœur dans une nouvelle école, où elle ne connaît que son grand frère Abel. Celui-ci tente de lui expliquer la dure loi de la cour de récré, mais Nora se sent dépassée et attire bientôt l’attention d’enfants intimidants sur elle. Avec sa mise en scène immersive, ses jeunes comédiens...