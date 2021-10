Pourquoi les arbres gardent-ils aussi longtemps leurs feuilles cette année?

Pour le spécialiste, il ne faut pas s’y tromper. Oui, il y a des différences de timing entre les années mais non, il n’y a rien d’inhabituel en 2021. « C'est souvent une idée fausse parmi les gens. Nous pensons que l'automne est déjà arrivé en octobre, mais les plus belles couleurs et la plupart des chutes de feuilles n'apparaissent qu'à la fin octobre, début novembre », explique-t-il sur Radio 1.

Souvenez-vous : en 2020, il n’était pas rare de voir des feuilles déjà tomber dès septembre. Mais cette année, alors qu’on est déjà fin octobre, les arbres gardent encore très souvent leurs parures des beaux jours. Seuls les vents violents de la nuit de ce mercredi ont commencé à malmener cette belle résistance. La différence est donc frappante et cela a intrigué la VRT, qui a invité Koen Es du Jardin botanique de Meise pour en savoir plus à ce sujet.

Pourtant, il est vrai que les feuilles restent particulièrement bien accrochées aux arbres cette année. En 2020, la sécheresse était beaucoup trop importante pour que le feuillage persiste longtemps. Cette fois-ci, c’est différent grâce à l’été très humide et aux nuits assez chaudes de ces dernières semaines comparé à la normale. La durée réduite du jour joue un rôle mais pas assez important pour découvrir les arbres à lui tout seul à cette période de l’année. Du coup, moins de stress hydrique, pas de gros coup de froid et in fine pas de chutes massives de feuilles.

« C'est une bonne chose, car les arbres peuvent éliminer le CO2 de l'air plus longtemps », se réjouit Koen Es. Car qui dit arbre en forme dit photosynthèse plus longue, donc plus d’absorption de CO2 et rejet d’oxygène.