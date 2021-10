Testé pour vous : Sonos Beam (Gen 2)

L’augmentation des ventes de téléviseurs enregistrée depuis le début de la crise sanitaire entraîne un succès commercial parallèle pour les barres de son. Tous les grands noms du secteur de l’audio plongent désormais dans ce secteur... en ayant un œil sur ce que fait Sonos. Le fabricant américain, spécialiste des systèmes « multiroom », ne commercialise que deux modèles de barres de son, mais elles font souvent office de référence. Plus accessible que l’Arc (1000 €), la Beam a aussi l’avantage d’un format plus compact. Et aujourd’hui, Sonos en propose une nouvelle version....