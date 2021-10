Harry Potter, un numéro quatre à la hauteur

Mike Newell succède à Chris Colombus et Alfonso Cuarón.

Avec ses 8 milliards de dollars de recettes et ses 60 millions d’entrées en salles françaises, la saga Harry Potter aura marqué de son empreinte indélébile la première décennie du siècle, constituant un grand classique du cinéma dans sa catégorie, peut-être la plus exigeante, à la fois commerciale et de grande qualité ! Il est amusant de rappeler que la « maman » de l’ado, décrit comme étant né le 31 juillet 1980 dans la localité fictive de Godric’s Hollow en Angleterre, s’est d’abord opposée à une adaptation au grand écran. Elle changera d’avis deux ans après la sortie de...