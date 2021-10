Le corniaud: un énorme succès, en URSS aussi

À sa sortie, la plus grande réussite de l’histoire du cinéma français avant « La grande vadrouille », qui lui devra tout. L’un de ces rares titres qui animent avec toujours autant de bonheur le fenestron. Mais surtout la première véritable rencontre au sommet de deux des plus grands acteurs comiques du répertoire : Bourvil et Louis de Funès. Et ce dernier ne fut pas pour rien dans l’aventure. Lors du tournage de son troisième film en tant que réalisateur, « Le crime ne paie pas », Gérard Oury reçoit uneremarque du comédien qui partage avec Danielle Darrieux la tête...