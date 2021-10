Le mineur devenu meneur

Les puits, le labeur harassant, les salaires de misère, les drames de la mine, les corons, le dieu charbon qui broie les hommes. Émile Zola a tragiquement rendu palpable cet univers où les mineurs s’enfoncent 600 mètres sous terre. Un thème qui touche aussi la Belgique, pays minier et terre de gueules noires. Le genre humain court tout au long de son œuvre où « Germinal » sonne comme un cri de révolte et un reportage d’une rare densité. France 2 s’attaque à nouveau à ce roman âpre et généreux, presque trente ans après...