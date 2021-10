Pas d’amis comme vous - Quatre étoiles

En quelques albums, l’Anglais s’est taillé une place de choix, presque une référence en matière de soul folk minimaliste, et ce nouvel opus ne devrait pas contribuer à le détrôner, bien au contraire. On découvre un disque bouleversant, qui parle d’amour, d’acceptation et de résilience, aussi brillamment produit que puissamment interprété.

...