Test – Back 4 Blood: le digne héritier de Left 4 Dead

Douze ans après Left 4 Dead 2, Turtle Rock nous livre enfin la suite spirituelle de son FPS coopératif. Back 4 Blood reprend tout ce qui a fait le succès de son ancêtre : une formule 100 % coop en ligne, des armées de zombies, un arsenal varié et surtout un gameplay extrêmement nerveux. Back 4 Blood est clairement l’un des FPS les plus jubilatoires que nous ayons approchés. Plongé au cœur de hordes de zombies, le joueur devra tout faire pour survivre et avancer d’un abri à l’autre avec ses coéquipiers. Face à lui, des zombies, mais aussi des créatures plus vicieuses et...