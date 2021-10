Les «Big Pharma», des géants trop puissants

La récente crise du Covid et le débat sur la mutualisation des vaccins en faveur des pays pauvres au titre de bien universel ont remis la question sur le tapis : les Big Pharma dictent-elles leur loi ? Elles sont cinq à passer à la moulinette dans ce documentaire de Luc Hermann et Claire Lasko, véritable étude critique tentant de typer tous leurs comportements abusifs. Les suisses Novartis et Roche, les américains Pfizer et Johnson & Johnson, le français Sanofi dominent le marché de la santé. Ils imposent leurs conditions. « Ils orientent la recherche et le...