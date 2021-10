À la télé ce soir: «Elisabeth: les 20 ans d’une future reine» et «Danse avec les stars»

Danse avec les stars, à 21h05 sur TF1

Pour cette onzième saison, l’émission se renouvelle comme jamais. Côté casting, 12 célébrités vont fouler le parquet et découvrir la danse de couple. Comédien, sportif, chanteur, humoriste, influenceur… Ils vont tout faire pour remporter le trophée ! Côté jury, Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa, accueille à ses côtés trois nouveaux jurés qui sont des personnalités incontournables du monde du spectacle et de la danse : l’enfant terrible de la mode Jean Paul Gaultier, la danseuse la plus titrée de l’histoire de « Danse avec les stars », Denitsa Ikonomova, et François Alu, premier danseur de l’Opéra de Paris.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

L’amant de Lady Chatterley, à 00h01 sur France 3 – Trois étoiles

de Marc Allégret (1955)

Un peu oubliée, cette adaptation du roman de D.H. Lawrence déjà passée par la pièce de Gaston Bonheur et Philippe de Rothschild ne manquait ni de charme ni d’intensité autour d’une Danielle Darrieux alors au sommet de sa gloire. Gros succès à sa sortie, l’ouvrage fut même présenté avec un certain bonheur aux States. À redécouvrir.

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre, à 20h05 sur Club RTL – Deux étoiles

de Clovis Cornillac (2018)

L’acteur lyonnais, déjà réalisateur du film « Un peu, beaucoup, aveuglément » assez réussi, paie de sa personne en incarnant lui-même le très « méchant » de service dans cette conclusion de la trilogie à la fois cocasse et efficace, avec de jeunes chiots espiègles autour du patou et une superbe Renault 4CV bleue.

Agents presque secrets, à20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Rawson Marshall Thurber (2016)

Dwayne Johnson, alias « The Rock », joue une fois de plus la carte de l’autodérision, laquelle ne lui va vraiment pas si mal dans ce « buddy movie » sans aucune prétention, si ce n’est l’accumulation de morceaux de bravoure truffés de gros gags visuels, également orchestrés autour de l’humoriste Kevin Hart, dont le doublage est parfaitement assuré en VF par Lucien Jean-Baptiste.

Spy, à 22h sur AB3 – Deux étoiles

de Paul Feig (2015)

L’auteur des « Flingueuses » retrouve sa corpulente Melissa McCarthy dans une parodie d’espionnage parfaitement à la dimension de son héroïne. Si tout n’est évidemment pas très raffiné, il faut admettre qu’on s’amuse beaucoup sur le plan visuel, notamment dans les séquences les plus physiques où l’actrice s’est lourdement investie. Chapeau aussi pour les perruques, le maquillage et la garde-robe de la dame.

Amityville : The Awakening, à 22h10 sur Tipik – Deux étoiles

de Franck Khalfoun (2017)

Douzième titre de la saga initiée en 1979 par le grand classique de Stuart Rosenberg, cet honnête « Réveil » au Québec n’ajoute toutefois pas grand-chose dans un genre dont la production reste très prisée chez les Anglo-Saxons.