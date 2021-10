À raconter aux enfants: comment naissent nos villes

Pour être protégés des pillages, les gens se rassemblent autour des châteaux. C’est là, parce qu’il y a de plus en plus de personnes et de commerces, que les premières villes naissent. Chacune a sa spécialité : le drap à Bruxelles, le cuivre à Dinant, l’échange de marchandises à Bruges, la tannerie à Liège.

Tous ceux qui y exercent le même métier se rassemblent dans des groupes qu’on appelle les corporations. Ils peuvent y régler leurs problèmes, mais aussi être ensemble pour arracher des libertés aux seigneurs, parfois les armes à la main. Les...