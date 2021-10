La reine Elizabeth II n’est plus cheffe d’État de la Barbade, le micro-État vient d’élire sa première présidente

La nouvelle présidente, Sandra Mason, 72 ans a été élue au suffrage universel indirect et prêtera serment le 30 novembre prochain. Avant de devenir présidente, Sandra Mason était Gouverneure-générale de l’île. Elle tenait donc le rôle de représentante officielle de la Reine. Sandra Mason avait déclaré : « Ayant obtenu son indépendance il y a plus d’un demi-siècle, notre pays ne peut nourrir aucun doute sur ses capacités à s’autogérer ».

Le micro-État d’à peine 430 km² compte 287.000 habitants. L’île est connue pour ses paysages paradisiaques et son tourisme important. La chanteuse Rihanna, native de la Barbade a été nommée ambassadrice de l’île.

Une préoccupation pour le Commonwealth

Si le lien constitutionnel entre la Barbade et le Royaume-Uni est rompu, ce n’est pas le cas des relations diplomatiques. L’an dernier, Buckingham Palace avait expliqué que la décision de quitter le royaume était un choix « des autorités et de la population de la Barbade ».

Le départ de cet État est une préoccupation pour le Commonwealth. Si ce n’est pas le premier pays des Caraïbes à quitter le royaume, ce ne sera probablement pas le dernier non plus. Après les indépendances dans les années 1960, la Guyane a quitté le giron britannique en 1970, suivie de Trinité-et-Tobago en 1976 et de la Dominique en 1978. Les observateurs pensent que le débat pourrait être de nouveau relancé à propos de la Jamaïque, indépendante depuis 1962 et membre du Commonwealth. En 2012, la Première ministre, Portia Simpson-Miller déclarait dans son discours d’investiture vouloir « couper le cordon avec la couronne britannique » sans que le projet n’ait abouti.