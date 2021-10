Quand Christophe Dechavanne se casse la figure en arrivant sur le plateau de Laurent Ruquier (vidéo)

Invité dans « Les enfants de la télé » samedi soir sur France 5, Christophe Dechavanne a réalisé une sacrée entrée sur le plateau. Alors qu’il arrivait aux côtés de Cyril Féraux, Sheila, Sophie Davant, Christine Bravo et Bénabar, l’animateur a loupé une des marches qui menaient à son siège. Il s’est donc étalé de tout son long au pied du public, se relevant ensuite comme si de rien n’était.

Et s’il n’avait rien dit à Laurent Ruquier, qui présente l’émission, celui-ci n’aurait rien remarqué ! Mais Christophe Dechavanne a demandé les images, et tout le monde a pu voir sa fameuse chute. « C’est à cause de Bénabar, j’étais en train de lui dire bonjour », a lancé en rigolant l’animateur de « La roue de la fortune ».