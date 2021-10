Le casting de «Friends» rend hommage à l’acteur James Michael Tyler, Gunther dans la série

Dans la série emblématique, l’acteur a interprété le rôle du serveur sarcastique, fou amoureux de Rachel mais aussi très timide du « Central Perk », point de rendez-vous des amis. À l’occasion d’un épisode spécial pour la réunification des acteurs, James Michael Tyler avait fait une apparition via Zoom.

James Michael Tyler, notamment connu pour son rôle de Gunther dans la série « Friends » est décédé dimanche 24 octobre. L’acteur était âgé de 59 ans et luttait depuis 2018 contre un cancer de la prostate. Sa famille a communiqué sur le décès de James Michael Tyler en rappelant que le comédien était aussi musicien, militant dans la lutte contre le cancer ainsi qu’un mari aimant.

Depuis l’annonce de son décès, les stars partagent leur message et leurs souvenirs de l’acteur. Jennifer Aniston Courtney Cox, Matt LeBlanc mais aussi Lisa Kudrow ont publié des mots à l’attention du comédien.

Jennifer Aniston, connue dans le rôle de Rachel a notamment publié un message tendre accompagné d’un extrait de la série : « « Friends » n’aurait jamais été le même sans toi. Merci pour les rires que tu as apportés dans la série et dans nos vies à tous. Tu vas tellement nous manquer ». L’extrait montre un des moments du dernier épisode de la série, quand Gunther se décide enfin pour déclarer sa passion secrète à Rachel.

Courtney Cox fait part de sa gratitude pour avoir travaillé avec le comédien : « La taille de la reconnaissance que tu avais et que tu as montrée chaque jour sur le plateau est à la hauteur de la gratitude que j’éprouve pour t’avoir connu. Repose en paix James ».

Enfin Matt LeBlanc et Lisa Kudrow, qui jouaient le rôle de Joey et Phoebe, partagent tous les deux le manque que va créer l’absence de leur collègue. « On a eu énormément de fous rires mon pote. Tu vas nous manquer. Repose en paix mon ami » écrit Matt LeBlanc.