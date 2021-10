«The Voice»: qui seront les coachs de la 11e saison?

La 10e saison de « The Voice » vient de se clôturer ce week-end avec la consécration d’Anne Sila, protégée de Florent Pagny. La 11e saison est déjà dans les tuyaux et selon Le Parisien, les coachs de l’émission de télé-crochet viennent de signer leur prochaine participation sur TF1.

Les fans pourront retrouver le même quatuor : Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny. Un choix qui s’est imposé comme une évidence pour la production. Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement d’ITV Studios France a déclaré au Parisien : « Dès la fin de la précédente saison, il s’est imposé très naturellement que nous voulions repartir avec ce quatuor qui avait emballé le public et nos talents. D’autant plus que cette envie était partagée par les quatre coachs, qui souhaitaient revenir tous ensemble, avec la même bande ». Nikos Aliagas sera toujours à la présentation du concours musical.

Un soulagement après la finale de « The Voice All Stars » lorsque Jennifer a annoncé son départ de l’émission en tant que jury après six saisons. L’émission garde tout de même sa lancée avec son équipe de choc. Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été annoncée mais les tournages des auditions à l’aveugle devraient avoir lieu en décembre prochain.