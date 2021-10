«Le Meilleur Pâtissier» sera en chanson ce soir, Julien Doré et Louane seront les juges (vidéos)

Le tourne-disque sera la grande source d’inspiration de cet épisode un peu spécial proposé par « Le Meilleur pâtissier ». Ce soir le thème sera « Quand la musique est bonne ». Les treize participants du concours devront donc trouver l’inspiration dans les classiques de la musique et de la pâtisserie pour répondre aux épreuves de Mercotte et Cyril Lignac. Mais ce n’est pas tout, les participants devront aussi faire face à deux juges particuliers : Julien Doré et Louane.

Les deux chanteurs aideront à départager les meilleures réalisations. Au menu : l’opéra, un gâteau en biscuit avec du chocolat et une crème au beurre. Autre épreuve, les candidats devront réussir le microsillon, un gâteau monté à l’aide d’un tourne-disque. Enfin, les participants pourront mettre en avant leurs goûts musicaux dans une création personnelle inspirée d’une chanson de leur choix. Prendront-ils des classiques de leurs invités particuliers ?