Quand les supermarchés britanniques tentent péniblement de camoufler les pénuries dans les rayons

Les internautes ont remarqué une drôle d’habitude que prennent en ce moment les magasins britanniques. Conséquence du Brexit, le Royaume-Uni doit faire face à de plus en plus de pénuries notamment en produits frais. Pour sauver les apparences, des magasins ont décidé de camoufler tant que possible les rayons vides. Par des affiches ou des emballages d’autres produits, la chaîne de supermarchés Tesco s’est notamment faite remarquer.

Les magasins sortent des panneaux avec de fausses asperges, placent des bonbons à la place des bacs à légumes, ou des boîtes en carton pour remplir les espaces vides quand ce n’est pas en remplissant des frigos entiers de sauces. L’illusion n’a pas tenu longtemps. Les internautes rapportent sur Twitter les différentes situations qu’ils ont rencontré et s’amusent surtout du manque de réalisme de certaines « techniques ».

Depuis plus d’un an, la Grande-Bretagne doit faire face à une envolée des prix du carburant mais aussi à un manque important de chauffeurs routiers pour approvisionner le pays. De plus, la crise Covid n’a pas arrangé l’affaire.