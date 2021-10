Une patronne offre 10.000 dollars à chacun de ses salariés et un billet d’avion (vidéo)

Suite à la vente de son entreprise à la société d’investissement Blackstone, désormais majoritaire dans l’entreprise Spanx, cette dernière a été revalorisée. Sara Blakely, 50 ans, souhaitait que son entreprise atteigne une valorisation de 20 millions de dollars, c’est finalement beaucoup plus qu’elle a obtenu et a ainsi voulu partager ces bénéfices. L’entreprise Spanx a été lancée en 2000 avec seulement 5.000 dollars. Par cette action, la fondatrice de Spanx redevient par la même occasion milliardaire, un statut qu’elle avait perdu suite à la baisse des ventes lors de la crise Covid.

Sara Blakely, la patronne de Spanx a vu les choses en grand. Son entreprise spécialisée dans les sous-vêtements et les culottes gainantes vient de passer la barre de 1,2 milliard de dollars de valorisation. Une coquette somme qui lui a permis de largement récompenser ses employés. Elle a offert à chacun d’entre eux 10.000 dollars et un billet d’avion pour la destination de leur choix.

Dans des vidéos de la réunion de personnel où l’annonce a été faite, les salariés ne peuvent s’empêcher de crier de joie, parfois la larme à l’œil. Dans son discours, la patronne de Spanx explique la valorisation et ajoute à l’intention de ses salariés : « C’est un très grand moment pour chacun d’entre vous, et je veux également porter un toast aux femmes qui m’ont précédée et à toutes les femmes du monde qui n’ont pas eu cette opportunité ». Avec émotion, elle rappelle aussi toutes les difficultés qu’elle a dû traverser ainsi que les nombreuses moqueries face à son ambition.