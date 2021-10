Arlette Vincent en son dernier jardin

Elle a disparu du petit écran en 1991, il y a trente ans, mais personne n’a oublié Arlette Vincent. Et pour cause, on ne présente pas une des émissions emblématiques de la RTBF sans rester dans les mémoires. « La dame du jardin » s’est éteinte dans la discrétion, a annoncé son petit-fils. Elle vivait en Brabant wallon, soucieuse de chérir ses enfants et petits-enfants, s’adonnant à l’aquarelle, immergée dans la nature dont elle fut la porte-parole précoce sans agiter de drapeau vert au-dessus de ses sommaires.

Dimanche, Tanguy Dumortier...