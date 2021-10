Charlène chez les Zoulous

En Afrique du Sud, la guerre de succession du roi Goodwill Zwelithini fait rage et les morts s’accumulent. La princesse de Monaco veut intervenir en tant que médiatrice !

Toujours « coincée » à l’autre bout du monde, on l’attend depuis des mois en Principauté... Mais la princesse Charlène a apparemment des choses urgentes à régler en Afrique du Sud. Officiellement interdite de vol retour à Monaco pour des raisons de santé et donc « retenue » à Durban, comme elle l’affirme, l’épouse du prince Albert II a subi des opérations à la chaîne en vue de régler un gros problème d’infection de la zone ORL. Mais non contente de gérer ses problèmes de santé, voilà qu’elle se mêle dans le même temps d’affaires politiques !...