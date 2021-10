Un casting de figurants organisé à Braine-le-Comte pour jouer avec François Damiens

Prochainement, Disney+ sortira sur sa plateforme une nouvelle série comique, « Mauvaise Pioche », avec dans les deux rôles principaux le Belge François Damiens et le Français Vincent Dedienne. Deux grandes stars à côté desquelles… vous pourriez figurer ! La production organise en effet ce mercredi 27 octobre un grand casting à Braine-le-Comte, entre 7h30 et 19h30, pour trouver des figurants.

Il est ici question de tourner des scènes avec « une poursuite dans une forêt par les services secrets ». « En raison du type d’action et du fait que vous portiez une arme, nous recherchons des personnes sportives ayant de l’expérience dans ce domaine. Donc de vrais policiers, militaires, agents de sécurité,…, hommes et femmes entre 25 et 50 ans, toutes nationalités », détaille l’annonce.

La production demande juste l’envoi de deux photos (un gros plan du visage et un plan moyen) et de donner quelques précisions en cas d’expérience sportive ou professionnelle. Tout est à envoyer au préalable sur le site www.castprod.com.