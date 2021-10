Une maladie sexuellement transmissible «mangeuse de chair» se répand au Royaume-Uni

Elle s’appelle la donovanose, ou le granulome inguinal, et cette maladie qualifiée de « mangeuse de chair » fait l’objet d’une inquiétude croissante au Royaume-Uni. Certes, les chiffres restent faibles (quelques dizaines de cas) et ceux-ci ont baissé pendant les confinements dus au Covid-19, mais ils progressent désormais. Les autorités ont donc mis en garde le public en décrivant les symptômes qui doivent attirer l’attention et en appelant à faire le nécessaire pour contrer la propagation de cette pathologie.

Une infection pas belle à voir

La donovanose est le fait d’une bactérie, la klebsiella granulomatis, et est une IST (infection sexuellement transmissible). Entre 10 et 40 jours après la contamination, elle commence à s’attaquer à la peau des organes génitaux. Des petits nodules indolores apparaissent d’abord avant d’éclater et de former de véritables plaies suintantes. Les tissus sont ensuite de plus en plus attaqués tant que ce n’est pas traité correctement. D’où le surnom de « mangeuse de chair ».

Cette maladie est surtout présente dans des pays tropicaux comme l’Inde ou le Brésil, et augmente les risques de contamination à d’autres pathologies, dont le VIH. Elle est beaucoup plus rare en Europe. Heureusement, des antibiotiques permettent de guérir efficacement. Un suivi médical permet ensuite d’édicter quand la donovanose est véritablement éradiquée. Les autorités médicales rappellent que dans tous les cas, l’utilisation du préservatif est cruciale pour se protéger, et ce encore plus dans les pays où la donovanose est endémique.