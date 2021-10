Voge 650DSX: l’évasion abordable

Voge : une marque encore pratiquement inconnue. Pourtant, il s’agit de la branche moto premium du groupe chinois Loncin qui produit pas moins de 2,5 millions de deux-roues par an !

Voici donc une moto simple mais finalement agréable à vivre. On lui retrouve le petit côté attachant du monocylindre qui impose son tempo particulier et vous rend la route tranquille et charmeuse à la fois. Son principal attrait réside dans son accessibilité, tant au niveau de l’expérience de conduite requise que de l’épaisseur du portefeuille. Proposée de base à 7.699 € ou à 8.699 € équipée du kit bagages, la Voge 650DSX constitue une bonne porte d’entrée pour le motard souhaitant se lancer dans l’aventure sans passer par l’onéreuse catégorie des gros trails....