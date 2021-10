L’irrésistible barbe à papa

Cette impression de manger un nuage rose est littéralement magique. Tout le monde devrait, au moins une fois dans sa vie, avoir l’occasion de goûter à cette friandise aussi douce et vaporeuse que… relativement peu calorique. La barbe à papa (dont le nom est apparu en France en 1934) est en effet composée de presque 70%... d’air et le reste de sucre et de colorant alimentaire, ce qui en fait une gourmandise deux fois et demi moins calorique qu’une canette de soda ! L’origine du sucre filé remonte au XVe siècle : ce seraient de grands chefs coqs italiens qui, les premiers, s’y...