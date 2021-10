Une photo choc de la guerre en Syrie primée à Sienne

C’est une photo qui parle d’elle-même. Prise par le photojournaliste turc Mehmet Aslan, on y voit un homme, Munzir, portant joyeusement dans les airs son enfant, Mustafa. Un moment de bonheur mais un détail n’échappe à personne: le père a perdu sa jambe lors de la guerre en Syrie et son fils y a laissé ses quatre membres. Ce samedi 23 octobre, l’image a gagné le Prix international de la photographie de Sienne 2021 (SIPA).

La photo a été prise à dans la province turque de Hatay, dans le district de Reyhanlı, non loin de la frontière syrienne. Mehmet Aslan explique que Munzir a perdu sa jambe droite lorsqu’un bombardement a frappé un marché d’Idleb, en Syrie, où il faisait ses courses. Quant à son fils, il est né sans membres car lorsque sa mère, Zeynep, était enceinte de lui, elle a été touchée par les gaz toxiques, probablement utilisés par l’armée du président Bachar al-Assad. Le jeune Mustafa est donc venu au monde avec un syndrome de tétra-amélie. Si le père peut se reposer sur une béquille, son fils a besoin de prothèses, malheureusement indisponibles là où il se trouve.

« Il y a toutes sortes de situations terribles dans le monde », confie le photojournaliste auprès de franceinfo. « Même cette scène de complicité illustre l’horreur: elle montre l’un des aspects les plus catastrophiques de la guerre en Syrie », dit-il, « l’une des conséquences bien visibles de cette tragédie qui n’est d’ailleurs pas terminée ». « Mon cœur, emporté pendant un instant par ce moment joyeux d’amour, a très vite été obscurci par la pensée des longues et difficiles vies qui les attendent, conséquence d’un coût immense laissé par la guerre », déclare Kataoka Hideko, membre du jury à Sienne et directeur de l’iconographie chez Newsweek au Japon. Mehmet Aslan espère pour sa part que cette photo et ce prix permettra de « faire entendre la voix » de ces victimes de la guerre civile syrienne, qui restent démunies.