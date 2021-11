Les Smart Games

Cette semaine, ce n’est pas un jeu mais une gamme entière que nous voulons vous présenter : celle de jeux de réflexion, de logique, généralement pour un seul joueur. Leur portée éducative n’est plus à démontrer ! Il s’agit des Smart Games, de la marque belge SMART, de plus en plus célèbre, et désormais vendue dans plus de 70 pays à travers le monde, et dont (presque) l’ensemble du catalogue est créé en Belgique. La recette de leurs jeux de logique est assez simple, mais terriblement efficace : systématiquement, un feuillet vous indique comment placer le matériel sur le...