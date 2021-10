Surfons tranquille: le PlayStore n’est pas sans risques

Cette semaine, nous évoquons quelques applications qui volent les identifiant et mot de passe de notre compte Facebook. La première, nommée Processing Photo, permet de modifier les photos que vous prenez via votre smartphone. Elle a été installée plus de 500.000 fois. Une autre s’appelle Android Rubbish Cleaner. Elle est présentée comme utile pour améliorer le fonctionnement de votre smartphone. Et elle a été installée plus de 100.000 fois. La troisième nommée Horoscope Daily a elle aussi été installée plus de 100.000 fois. Une fois active sur votre téléphone, lorsque vous l’ouvrez, l’...