Testé pour vous : Fitbit Charge 5

C’est la cinquième version du plus populaire bracelet connecté de Fitbit. Et pour l’occasion, il revoit son apparence. Fini les lignes droites et le côté anguleux d’antan, on en revient aux courbes. L’objet retrouve ainsi un design proche de celui de produits concurrents et, dans l’opération, perd un peu de sa personnalité. Mais il gagne clairement en élégance. D’autant que le boîtier est affiné. L’écran, lui, abandonne l’affichage monochrome : il cède la place à un écran AMOLED tactile couleur de 1 pouce. C’est en tapotant dessus, et en balayant d’un côté ou de l’autre (gauche/droite...