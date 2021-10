Romy Schneider, belle comme jamais

Mai 1940. Dans les environs de Sedan, l’arrivée des troupes allemandes est imminente et, voyant s’accumuler les réfugiés fuyant vers le sud, Julien, technicien réparateur de radios, convainc son épouse enceinte et leur fillette de « suivre le mouvement ». Ils embarquent dans un train mais pas ensemble. Les femmes et les enfants en tête de convoi dans les wagons de première classe, tandis que les hommes sont relégués dans les fourgons à bestiaux. C’est là que Julien fait la connaissance d’Anna, jolie jeune femme énigmatique, d’origine allemande et juive. Alors que le convoi est...