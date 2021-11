Un «reboot» à moitié boudé

Tessa Thompson et Chris Hemsworth incarnent les nouveaux «Men in Black». - RTL-TVI

À la fin du siècle dernier à New York, une fillette rencontre un jeune extraterrestre avant l’intervention des Men in Black. Vingt ans plus tard, à Paris, deux agents de la même organisation se trouvent confrontés à l’attaque d’une race d’E.T. connue en tant que La Ruche, et l’affaire s’achève – provisoirement – au sommet de la Tour Eiffel. Et nous voilà maintenant à Londres, au QG, où la fillette susmentionnée, devenue adulte, se présente afin de se porter volontaire pour rejoindre les MIB. Après palabres, elle est embrigadée et adjointe à l’agent H. L’enquête sur La Ruche se poursuit au...