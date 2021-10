Une vidéo du roi Philippe à Copenhague crée la polémique

Le roi Philippe était en visite officielle à Copenhague pour rencontrer des acteurs du secteur de travail et de l’Emploi. Lors de ses visites, un geste en a fait tiquer plus d’un. En effet, lors de ses rencontres le Roi serre à plusieurs reprises les mains des personnes qu’il rencontre et ne porte pas de masque comme on peut le voir dans une vidéo partagée par un journaliste de Het Nieuwsblad. Mauvais timing selon SudInfo qui rapporte la polémique, alors qu’en Belgique les mesures anti-Covid se renforcent dans les lieux publics et les établissements scolaires.

Au Danemark cependant, ces mesures ne sont plus appliquées. Une source proche du Roi a déclaré que le monarque ne faisait que suivre les politiques appliquées au Danemark et ses poignées de main étaient simplement des gestes de « politesse ».

Ce n’est pas la première fois que le roi Philippe se fait épingler dans une situation similaire. En mars 2020, les pays commençaient à appliquer des politiques restrictives sur les contacts sociaux pour endiguer la propagation du virus. Le Roi a pourtant été vu en train de serrer la main des informateurs Patrick Dewael et Sabine Laruelle.